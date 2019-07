Groenewegen opnieuw naar Wielerspektakel Steenwijk, ook Van Baarle komt

,,We zijn blij dat we deze Nederlandse topper uit de Tour de France hebben weten te strikken”, zegt vicevoorzitter Meine Seinen. Groenewegen werd afgelopen zondag nog tweede op de Champs-Elysées in Parijs. Daar werd hij op waarde geklopt in de sprint door de Australiër Caleb Ewan. Eerder in de zevende etappe versloeg hij Ewan nog in Chalon-sur-Saône.

Ook Dylan van Baarle is van de partij. De renner van Ineos reed een ijzersterke Tour en hieldzich aardig staande in het hooggebergte. Daar was hij een prima helper van de Colombiaanse winnaar Egan Bernal.

Verder komt sprinter en Tourdebutant Cees Bol (Sunweb) ploeg naar Steenwijk. Hij kwam in de zestiende etappe ten val waarop de ploegleiding besloot om Bol voor de Alpenetappes uit de ronde te halen. Reinier Honig start ook in Steenwijk. Hij is Europees kampioen stayeren. Dat werd de renner van Team Roompot afgelopen zaterdag in het Italiaanse Pordenone.

Retrokoers

De wieler-dag begint om 17.30 uur met een retrokoers. Die komt tot stand met hulp van oud-wielerprof Theo de Rooij. Een koers waarbij wordt gereden op oude fietsen en in dito tricots. ,,Diverse oud-profs doen in oude fraaie wielerkloffie en op tweewielers van weleer mee aan de wedstrijd”, vertelt Seinen. ,,Zo komt voormalig Ti-Raleigh renner Aad van den Hoek naar Steenwijk. Verder ook de broertjes Piet, Jan en Fons van Katwijk. Ook aan het vertrek staan Ko Hoogendoorn, Mathieu Hermans, Theo de Rooij, René Koppert, Nico Been en Roelof Groen.”