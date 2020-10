GroenLinks Steenwijkerland groeit, ook al zit het landelijke niet mee in de peilingen

Vorige maand schreef GroenLinks het 65ste lid in. ,,Dat betekent een stijging van het ledenaantal met bijna vijftig procent sinds we in 2018 met twee zetels terugkeerden in de gemeenteraad’’, zegt Visser. Hij geeft aan dat GL in Steenwijkerland nu groter is dan de lokale afdelingen in Hardenberg, Dalfsen en Ommen sámen die opgeteld 55 leden hebben. ,,Opmerkelijk, want tegenover de ruim 44.000 inwoners in Steenwijkerland tellen die drie gemeenten samen meer dan 100.000 inwoners.’’