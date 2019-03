GroenLinks Steenwijkerland: Zuiderzeerally geeft te veel overlast voor mens en natuur

Stichting Autosport Noordoostpolder (SAN) houdt niet alleen klassementsproeven in Flevoland, maar ook in de buurt van Kuinre, Blankenham, IJsselham, Oldemarkt, Steenwijkerwold, Basse, Blokzijl, Moespot en Vollenhove. Dat is volgens GroenLinks Steenwijkerland in de buurt van de kwetsbare natuur van van Nationaal Park Weerribben-Wieden.

,,Het is niet meer van deze tijd, met een te hoge CO2-uitstoot en protesten tegen laagvliegroutes, om een autorally in de publieke ruimte en nabij kwetsbaar natuurschoon te organiseren’’, stelt fractievoorzitter Ronald van Vlijmen. De lokale politicus geeft aan dat het van het grootste belang is dat aantasting van de rust en overlast voor mens en natuur wordt voorkomen.

Broedseizoen

,,Wij vinden dat het belang van de rallysport ondergeschikt is aan het hogere algemeen belang. Zeker in een gemeente die zegt trots te zijn op haar rust, ruimte en natuurwaarden en die ook nog klimaat- en biodiversiteit-doelen wil halen. Dit zorgt bovendien voor verstoring van de flora en fauna, en dat juist aan het begin van het broedseizoen.’’ GroenLinks-bestuurslid Martien Spitzen uit Oldemarkt ondervond vorig jaar aan den lijve dat de rally ,,met heel veel lawaai gepaard ging.’’

GroenLinks maakt zich verder druk over de diverse wegafsluitingen, ,,waardoor aanwonenden urenlang beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid.’’ En ook postbezorgers en melktransporteurs moeten met de races rekening houden. Bovendien worden de eerste onderdelen van de rally vrijdag tot laat in de avond gehouden. GroenLinks laat weten het niet gepast te vinden dat overheden gelegenheid bieden aan dit soort grootschalig vermaak nabij ons Nationaal Park. Dit statement heeft geen vervolg gekregen met het aanvechten van de verleende vergunningen. ,,Daarvoor waren we te laat’’, aldus bestuurslid Ysbrand Visser.

Informatie

De organisatie van de Zuiderzeerally erkent dat aanwonenden enige tijd worden gehinderd door de rally. Als compensatie krijgen ze dan na afloop ook een attentie. Verder probeert SAN de aanwonenden zo goed mogelijk te informeren over de impact van de rally. In januari zijn er in De Skulpe in Blankenham en het Buurthuis in Basse informatieavonden gehouden. Mensen die aan het parcours wonen hebben deze maand een brief ontvangen en ze ontvangen ook een doorlaatbewijs. Nieuw is dat aanwonenden zich kunnen aanmelden voor een speciale Whatsapp-groep, waarin ze worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de klassementsproeven