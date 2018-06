GroenLinks wil graag een Tiny Forest in Steenwijkerland

Na het pleidooi voor Tiny Houses, wil GroenLinks nu ook in Steenwijkerland een educatief en groen minipark, een Tiny Forest, realiseren. ,,Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan een hele reeks groene doelstellingen van de gemeente", zegt raadslid Aletta Makken..

Een Tiny Forest is een minibos ter grootte van een tennisbaan. Het moet een dichtbegroeid, inheems bos worden en een thuis voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren en ook mensen. Een Tiny Forest is tegelijkertijd een buitenklaslokaal voor schoolgaande jeugd en ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Het project Tiny Forest is bedacht door het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN).

Aletta Makken: ,,Er zijn in Nederland al enkele miniparken, onder meer in Zwartsluis. Steenwijk heeft een aantal wijken die niet bepaald groen zijn, zoals Woldmeentherand of de Gagels. Dan zou het toch prachtig zijn als daar, met de subsidiemogelijkheden die er momenteel liggen, een Tiny Forest kan komen." Het is volgens haar wel zaak dat er snel gehandeld wordt, want de plannen voor Steenwijkerland dienen voor 17 juli bij IVN ingediend te zijn.