Op basis van het aantal zetels zijn er diverse meerderheidscombinaties met drie van de vier grootste partijen (CU, SGP, CDA, BGZ) te maken. Maar ook een college zonder de twee grootste fracties (CU en SGP) kan als CDA, BGZ, PvdA, VVD en GB (samen tien zetels) elkaar zouden weten te vinden. De CU bestuurde in de afgelopen vier jaar de gemeente Zwartewaterland met SGP en CDA, twee partijen die door de verkiezingsuitslag een zetel inleverden maar samen nog altijd 12 van de 19 zetels hebben. “Dat is opnieuw een van de mogelijkheden, maar geen vanzelfsprekendheid. Alle opties liggen open”, zegt Spoelstra. Hij is van mening dat met de komst van BGZ de kiezers een duidelijk signaal hebben afgegeven. Waaraan niet zomaar voorbij gegaan kan worden. De partij komt vanuit het niets met drie zetels in de gemeenteraad, met een fractie die wordt gevormd door Kira Fijn-Bulten, Bastiaan Tamminga en Eelko Felix. De partijvoorzitter neemt de zetel in waarvan de met voorkeurstemmen gekozen Natalie Moorman-Koekkoek afziet.

Burgemeester Eddy Bilder installeerde donderdagavond de nieuwe gemeenteraad van Zwartewaterland, op PvdA-fractieleider Jannet Hoentjen na, die ontbrak vanwege een opname in het ziekenhuis. Die nieuwe raad telt naast de drie fractieleden van BGZ nog vijf nieuwkomers: de SGP’ers Alfred Beens en, Wilhem Bisschop, de CDA’ers Martijn Riezebosch, Rudi van Zandwijk en Jannet Hoentjen-Velding, die namens de PvdA ook in het verleden al eens deel uitmaakte van de raad. Met 8 van de 19 raadsleden is Genemuiden nog altijd dominant vertegenwoordigt in de gemeenteraad. In Hasselt s wonen 6 raadsleden, in Zwartsluis 4 en in Mastenbroek 1. Het aantal vrouwen stijgt van 3 naar 4 en dat hadden er 5 kunnen zijn als Natalie Moorman zch niet had teruggetrokken.