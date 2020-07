Grote dierenparken hebben het zwaar, maar in Kallenkote valt het nu nog mee: ‘Maar als er een nieuwe lockdown komt...’

Nieuwe coronabe­smet­ting in Steenwij­ker­land erbij, totaal nu 14 besmettin­gen

28 juli Er is afgelopen week een nieuwe coronabesmetting vastgesteld in de gemeente Steenwijkerland, blijkt uit de laatste cijfers van GGD IJsselland. De brandhaard bevindt zich in Wanneperveen, daar werden vorige week ‘meer dan 10' besmettingen vastgesteld, daar komt er nu dus 1 bij.