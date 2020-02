Grote kans op woningen op plek Dienstencentrum Staphorst

Enexis is benieuwd: Waar blijft de straatver­lich­ting in Overijssel vanavond uit?

11 februari Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet? Voor netbeheerder Enexis is het niet helder te krijgen waar de straatverlichting in Overijssel het wel doet en waar de lantaarnpalen uit blijven. ,,Het is een technisch verhaal’’, zegt woordvoerder Bob Winckel. ,,Het heeft onder andere te maken met het overige energieverbruik wat er op de transformator zit.’’