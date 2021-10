Grote kerk in Staphorst grijpt in vanwege uitbarsting corona: ‘Een aantal leden is ernstig ziek’

Sportief Staphorst en Rouveen kan gewoon naar bed, het nachtvol­ley­bal­toer­nooi gaat niet door

7 oktober Een in Staphorst populair sportevenement gaat niet door. ,,Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, ook dit jaar in Staphorst helaas geen nachtvolleybaltoernooi’', zegt Hendrie van de Weem namens de organiserende Volleybalvereniging Rouveen.