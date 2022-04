Grote Kolksluis in Zwartsluis op gemeentelijke monumentenlijst, Rijkswaterstaat niet blij

Even was er enkele jaren geleden de dreiging dat Rijkswaterstaat de sluis en twee bruggen definitief op slot zou doen omdat de nieuwe Meppelerdiepsluis gereed is. Daartegen ontstond flinke weerstand vanuit het dorp, de organisatie van de Nationale Sleepbootdagen en Zwartsluis Onder Zeil en vanuit de gemeentelijke politiek. Dat is uiteindelijk de aanzet geweest voor het geven van een monumentale status aan de Grote Kolksluis.