‘Haagse dag’ in Giethoorn

,,Best spannend’’, zegt wethouder Bram Harmsma. De politici komen naar de Kop van Overijssel in verband met het door ‘Den Haag’ afgeschoten bidbook voor het toerisme. Na het afwijzen van de rijkssteun heeft Harmsma actief de ministeries benaderd. ,,Om ze alsnog warm te laten lopen voor het bidbook.’’ Het heeft geleid tot de komst van acht Kamerleden van verschillende partijen met beleidsmedewerkers van verschillende ministeries en de provincie Overijssel.

Wethouder Harmsma heeft de hoop op steun uit Den Haag zeker nog niet opgegeven. ,,Er zijn elementen in het bidbook die voor gemeente en provincie alleen te groot zijn. Denk aan de visie dat er tot 2030 steeds meer toeristen naar Giethoorn komen. Dat betekent dat er ook maatregelen moeten worden genomen om toeristen te verleiden en te verspreiden in het gebied. Want Steenwijkerland is veel meer dan alleen Giethoorn.’’ Over-toerisme speelt ook in Amsterdam en Volendam. ,,Het zou mogelijk moeten zijn om zoiets op de Haagse agenda te krijgen.’’