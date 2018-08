Half miljoen dahlia's tekort voor corso in Vollenhove

,,Dat is ongeveer twintig procent van het totaal”, zegt voorzitter Harold Westhuis van de met de in- en verkoop belaste bloemencommissie. Die draait overuren, maar weet inmiddels dat er nergens in het land nog een dahlia te koop is. Het tekort is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Westhuis legt uit: ,,Naast Vollenhove zijn er dit weekeinde in ons land en elders in Europa nog acht dahlia-evenementen. Als de bloemen normaal groeien is dat geen probleem en zijn er voldoende. Maar door de extreem droge zomer zitten er, ondanks het sproeien, minder bloemen aan een knol en wat er groeit is kleiner dan normaal. De praalwagens hebben dus per vierkante meter meer bloemen nodig.”