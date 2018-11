Halve eeuw bloemencorso Sint Jansklooster opgetekend in ‘corsobijbel’

Het bloemencorso in Sint Jansklooster wordt al een halve eeuw gehouden. De geschiedenis is vastgelegd in een vuistdik, ruim vijfhonderd pagina's omvattend jubileumboek. Van de 700 exemplaren werd al de helft bij de presentatie in het dorpshuis verkocht.

,,Ik ben zeer trots op het resultaat, een bijzonder boek, dat zei zelfs de drukker’’, zegt Egbert Lassche. Hij is initiatiefnemer van het jubileumboek. Over de inhoud van het ruim vijfhonderd pagina's tellende boekwerk zegt de PR-man van de Christelijke Oranje Vereniging: ,,We wilden in beeld brengen wat het corso voor het dorp betekent. Het boek staat vol met veelzeggende foto's van het bouwproces en interviews met de duizenden vrijwilligers, maar ook bekende Nederlanders.’’

‘Corsobijbel’

Een team van professionals zorgden voor de samenstelling van wat nu al de ‘corsobijbel’ wordt genoemd. Wilko Visscher, huisfotograaf van de COV, vertelt dat hij daarvoor dit seizoen bijna dagelijks de tenten en loodsen van de bouwers van de praalwagens heeft bezocht.

Robert Jansema is een van de drie tekstschrijvers. ,,Pas op het moment dat je de wagenbouwers interviewt, merk je hoe enthousiast ze zijn. Het is hun levenswerk, waar ze uren over kunnen vertellen.’’ De meeste indruk maakte op hem Jaap Spans van bouwgroep Olympia, de veelvoudig corsowinnaar die in 1997 De Rattenvanger van Hamelen bouwde. ,,Met 450.000 bloemen is dat nog steeds de wagen met het hoogste aantal dahliabloemen ooit gebouwd.’’

Aanvankelijk was het de bedoeling van de samenstellers om de geschiedenis kort te beschrijven. Maar toen de daarvoor gevraagde Herman Westhuis aan de slag ging, kon hij niet anders dan flink uitwijden met als gevolg een lijvig boekwerk.

Opgegroeid

Marina Lok uit Sint Jansklooster is een van de velen die na de presentatie in de rij staan voor een exemplaar. ,,Ik ben opgegroeid met het corso en heb jaren geholpen met de figuratie en catering’’, geeft ze als reden om het volgens haar unieke boek aan te schaffen. Ze is benieuwd hoe de geschiedenis in beeld is gebracht.

Tim Nieborg heeft twee exemplaren bemachtigd. ,,Eén voor mezelf en één voor oma.’’ De inwoner van Zwartsluis is pas 19 jaar, maar heeft al zes jaar ervaring als bouwer bij de groep After Nero's. ,,Het boek ziet er goed uit, ik verwacht een hoop goede verhalen te lezen, ook over vroeger.’’

Het COV houdt op 29 november tussen 19.30 en 21.30 uur nog een tweede verkoopmoment in het dorpshuis van Sint Jansklooster. De prijs van het jubileumboek bedraagt 25 euro.