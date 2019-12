Halvering vergoeding rietsnijders is doodsteek voor Weerribben-Wieden

Als de rietsnijders in de Kop van Overijssel het hoofd boven water willen houden, moet de provinciale politiek met geld over de brug komen. En die bereidheid lijkt er te zijn, zo bleek deze week tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Hoewel de rietsnijders binnenkort weer aan het werk moeten, kan het nog wel even duren voordat ze duidelijkheid hebben.