Hardlopers dragen bij aan onderhoud pad Zwarte Dennen

Verkeers­pluim VVN voor Albert Heijn Steenwijk voor hulp bij laden en lossen

15 november De medewerkers van Albert Heijn van Etten aan Het Schar in Steenwijk hebben de primeur. Voor hen is de eerste zogeheten veilig verkeerspluim van VVN afdeling Steenwijkerland. Zij helpen vrachtwagenchauffeurs buiten om veilig achteruit in te kunnen steken voor het lossen en laden.