Hardste groei aantal inwoners in Meppel

IJsclubs onder druk door uitblijven winterweer: ‘Als we weer een ijsloze winter krijgen...’

10:10 Het uitblijven van een lange periode van winterweer heeft grote gevolgen voor natuurijsclubs in Nederland. Meerdere clubs hebben zich de afgelopen periode bij de KNSB gemeld, omdat hun kosten zo langzamerhand hoger worden dan de opbrengsten. Geen ijs betekent immers geen contributie van leden. ,,Dat het allemaal onder druk staat, is wel helder”, laat de schaatsbond weten. In Oost-Nederland vallen de problemen nog mee, maar ook daar is de situatie niet altijd rooskleurig. ,,Je moet teren op de reserves die je hebt.”