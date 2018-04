Harrie Rietman vervangt tijdelijk Jannet Hoentjen in Zwartewaterland

Hoentjen, raadslid van 2006 tot 2014, was bij de laatste verkiezingen lijsttrekker, maar moet door gezondheidsproblemen voorlopig afzien van haar benoeming. Uitgerekend op de dag van haar installatie op 29 maart werd Hoentjen opgenomen in het ziekenhuis met neurologische klachten, zo laat ze weten via de PvdA-website. Omdat het zich laat aanzien dat onderzoek en herstel nog wel enige tijd in beslag zullen nemen, heeft ze besloten tijdelijk ontslag te vragen uit de gemeenteraad. Dit kan voor drie perioden van zestien weken. ,,Ik heb vooralsnog goede hoop op volledig herstel en terugkeer in de gemeenteraad”, kijkt ze optimistisch vooruit.

Gedurende haar afwezigheid neemt Harrie Rietman de plaats in de tweemansfractie naast Klaas Eenkhoorn in. Rietman was net voor de gemeentelijke herindeling in 2001 wethouder in de voormalige gemeente Genemuiden en later fractievoorzitter van de PvdA in de nieuwe gemeente Zwartewaterland