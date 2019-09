Hart historicus slaat sneller na vinden bijzondere landkaart op zolder havezate De Oldenhof

videoBij het opruimen van de zolder en tal van kamers van de havezate op landgoed De Oldenhof - tussen Vollenhove en Sint Jansklooster - vond Martin van der Linde boven op een kast een op twee stokken opgerolde landkaart. Het hart van de historicus, werkzaam bij de IJsselacademie, klopte gelijk wat sneller. Hij had al snel in de gaten iets bijzonders in handen te hebben, ook al zaten er verschillende scheuren in het papier.

Volledig scherm Historicus Martin van der Linde, werkzaam bij de IJsselacademie en betrokken bij het landgoed, met de door hem gevonden kaart in havezate De Oldenhof © Foto Freddy Schinkel

Hij denkt dat de kaart (100 bij 130 centimeter) rond 1830 is gemaakt. Dat is volgens hem af te leiden aan wat erop staat aan afbeeldingen van het landgoed, percelen, eigendomsnummers, jaartallen, verschillende boerderijen en wegen. ,,Vooral de gedetailleerde gegevens maken de kaart bijzonder. Er is in 1830 een boedelscheiding geweest en ik vermoed dat toen ook deze kaart is gemaakt.’’ Allerlei archiefstukken onderschrijven die gedachte, evenals het feit dat de in 1811 afgebroken havezate Bonkenhave er niet op staat en de in 1880 afgebroken havezate Twee Nijenhuizen wél. ,,Verder zie je allerlei elementen die ook nu nog herkenbaar zijn in het landschap’’, zegt Van der Linde. Hij wijst op de kaart naar de straatnamen. De Halligersteeg is tegenwoordig de Halleweg en de Zwolscheweg heet nu Oppen Swolle.

Een dergelijk gedetailleerde kaart van de omgeving van Vollenhove en Sint Jansklooster was - voor zover bij historici bekend - nog niet eerder opgedoken. Voor alle zekerheid legde hij het ook nog voor aan zijn collega Jos Mooijweer, maar ook hij wist niet van het bestaan van een dergelijke kaart. ,,Dat maakt de vondst bijzonder en ook waardevol.’’

De behoorlijk beschadigde kaart is in opdracht van Stichting De Oldenhof gerestaureerd en zaterdag tijdens Open Monumentendag te zien voor publiek. ,,En dan moeten we maar eens zien waar we de kaart blijvend ophangen. Hier in de havezate of wellicht het stadsmuseum in Vollenhove. Dat is aan het stichtingsbestuur.’’

Volledig scherm Detailopname van de landkaart met centraal de havezathe op landgoed De Oldenhof. © Foto Freddy Schinkel

Schilderijen

De landkaart is niet het enige waar Martin van der Linde op is gestuit bij zijn zoektocht door de havezate, die tegenwoordig is opgedeeld in verschillende bewoonde appartementen. Hij vond dozen en mappen vol archiefstukken en foto’s en bij het HCO in Zwolle staat ook nog eens 3 meter niet geïnventariseerd archief in dozen. Op zolder en in kasten stuitte Van der Linde op serviesgoed met het familiewapen van de familie Sloet en tal van schilderijen met portretten van leden van de adellijke familie, voorzien van fraaie lijsten. ,,Het is zonde dat die nu in een kast staan’’, zegt de historicus, die heeft uitgezocht wie er op de schilderijen staan afgebeeld.

Volledig scherm In een zolderkast staan schilderijen met portretten van leden van de adelijke familie Sloet. © Foto Freddy Schinkel