Hasselt heeft historische Veerpoort terug

KAART De WOZ-waar­de van je huis schiet omhoog, maar betaal je echt meer belasting daardoor?

Gemeenten in deze regio verwachten meer bezwaren van huizenbezitters tegen de WOZ-waarde van woning. Reden is de inflatie en de fors gestegen huizenprijzen. Vereniging Eigen Huis roept woningbezitters op om niet vanuit emotie protest aan te tekenen. Want betalen zij echt veel meer?

28 februari