Hasselt krijgt muzikaal bedankje van militair orkest voor gastvrijheid

video Veldtoer­tocht Staphorst overtreft alle verwachtin­gen: ‘Ik heb m'n ogen uitgekeken’

20 januari Vanuit het hele land kwamen zaterdag 850 mountainbikers naar Staphorst om deel te nemen aan de jaarlijkse Veldtoertocht. Voorzitter Henk Dunnink van de organiserende Wieler Toer Club (WTC) Staphorst-Rouveen is in zijn nopjes. ,,We hadden gerekend op zo’n 450 deelnemers.’’