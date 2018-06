Hasselt krijgt Veerpoort nog dit jaar terug

Bij die eerdere werkzaamheden werden langs het Zwarte Water in de bodem restanten aangetroffen van de voormalige Veerpoort, een van de zes toegangspoorten die Hasselt ooit had. Archeologisch onderzoek wees uit dat de eerste Veerpoort - in de buurt van het veer over het Zwarte Water - in de veertiende eeuw is gebouwd en dat daar later een nieuwe poort op is gezet.