Het in Hasselt hangende schilderij 'Het oordeel van Graaf Willem de Goede' is binnenkort te zien op een expositie in de Belgische stad Mechelen. Het in 1657 door Nicolaes van Galen gemaakte doek van ruim twee bij twee meter is door een hierin gespecialiseerd transportbedrijf overgebracht naar Mechelen. Daar is het te zien tijdens een grote tentoonstelling over rechtspraak in Museum Hof van Busleyden.

Het schilderij 'Het Oordeel van Graaf Willem de Goede' is het pronkstuk van de trouwzaal op de eerste verdieping van het Oude Stadhuis in Hasselt. Gezien de grote afmetingen van het werk was het volgens een woordvoerster van de gemeente Zwartewaterland nog een klus om het schilderij heelhuids naar de benedenverdieping te krijgen. "Eenmaal van de muur kon het schilderij, ter bescherming goed ingepakt, toch nog relatief eenvoudig via de balustrade naar beneden worden gelaten", zo laat ze weten.

In het museum in Mechelen krijgt het schilderij een plek in de tentoonstellingszaal. Het is daar van 23 maart tot en met24 juni te zien zijn op de tentoonstelling ‘Roep om rechtvaardigheid: kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden’. Het is de eerste tentoonstelling van het gloednieuwe museum Hof van Busleyden in Mechelen. Het schilderij uit Hasselt past naadloos binnen het thema van de tentoonstelling. Het schilderij toont namelijk een man die er op wacht om te worden onthoofd door het zwaard van een beul. Het is een scene uit het leven van de Hollandse graaf Willem III, ook wel Willem de Goede genoemd. Hij laat zijn oneerlijke baluw of gerechtsdienaar onthoofden, nadat deze onterecht een koe van een arme boer had gestolen.

Het werk is destijds in opdracht van het stadsbestuur van Hasselt geschilderd voor de raadzaal van het Oude Stadhuis. Het moest de bestuurders van de stad Hasselt er aan helpen herinneren dat ze altijd rechtvaardig moesten oordelen.

Kopie

Inmiddels hangt op de lege plek in het Oude Stadhuis in Hasselt tijdelijk een kopie van het werk. Bezoekers van het Oude Stadhuis, dat vanaf 1 april zijn deuren weer opent voor publiek, kunnen zo toch een goede indruk krijgen van het schilderij. "En zo kijken de gebruikers van de trouwzaal tijdens trouwpartijen of vergaderingen niet tegen een lelijke kale muur aan de komende maanden", aldus de gemeentelijk woordvoerster.

