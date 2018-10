Hasselt raakt weer winkels kwijt

Nadat je dit artikel hebt gelezen, kan je onderaan laten weten wat er met de winkelpanden volgens jou moet gebeuren!

Net voor Kerst draaien Jeroen en Renate Luth na twaalf-en-een-half jaar de deur van hun winkel aan de Hoogstraat definitief op slot. Met de omzet heeft het volgens Renate Luth niets te maken. ,,Het is een goed lopende zaak.” Om verschillende redenen hebben ze besloten de huurovereenkomst niet te verlengen, onder meer omdat ze woonruimte (ze wonen nu boven de winkel) zochten met een tuin. Alleen de winkel blijven huren bleek geen optie. Omdat niemand de juwelierszaak wil voortzetten heeft de eigenaar het pand te koop gezet.

De familie Kinket van de DA Drogisterij en Parfumerie in de Nieuwstraat volgt eind dit jaar het voorbeeld van de juwelier. Vorig jaar sloten de kledingwinkels Hier Mode en Pink & Zo en Goedhart Boeken en afgelopen zomer verdween Flower Fahion in de Hoogstraat. De leegstaande panden wachten nog steeds op een nieuwe huurder of koper.

Uitgerekend nu Hasselt leegloopt worden er pogingen ondernomen om het toerisme te stimuleren. Onlangs bezocht een groep Chinese touroperators de Hanzestad. Is leegstand van winkelpanden niet dodelijk en hoe kun je dat een halt toeroepen, luidt de vraag aan burgemeester Eddy Bilder. ,,Dat klopt. Daarom zijn wij bezig om in samenwerking met potentiële ondernemers invulling te geven aan deze panden. We zoeken naar mogelijkheden samen met de provincie en de Stadsbeweging.”

Zwartewaterland overweegt het aanstellen van een centrummanager, die aan de slag moet om de leegstaande winkelpanden te vullen. Maar er moet meer gebeuren, aldus de burgemeester. Hij geeft aan dat Hasselters ervan doordrongen moeten zijn dat in eigen plaats inkopen doen noodzakelijk is om winkels te kunnen behouden. Dat gebeurt volgens hem in Hasselt minder dan in de twee andere kernen.

Bij de politiek in de gemeente Zwartewaterland ligt de leegstaande winkelpanden in Hasselt zwaar op de maag. Tijdens de begrotingsbehandeling roerde John Smits (VVD) het onderwerp nog maar eens aan. ,,We willen een centrummanager aanstellen om het probleem van de leegstand aan te pakken, maar in de begroting is daar geen geld voor opgenomen”, verwonderde Smits zich. Wethouder Maarten Slingerland gaf aan dat het college dit wil betalen uit het potje voor leefbaarheidsplannen. Daarvoor is de komende jaren een bedrag van 250.000 euro per jaar opgenomen.

Enquete poll De leegstaande winkelpanden geven het centrum van Hasselt een troosteloos aanzien. Wat moet met de panden gebeuren? Aan te stellen centrummanager gaat op zoek naar nieuwe huurders

Pop-upstores, waar Hasselt kennis kan maken met producten van (startende) ondernemers

Geef er een creatieve bestemming aan met b.v. ateliers en werkruimten voor kunstenaars

