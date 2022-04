Hasselt trapt toeristisch seizoen af

Appels en pruimen plukken in park om de hoek; als het aan deze Sluzigers ligt, wordt dat ‘gewoon’

Het zal nog wel even duren voordat de buurt zijn tanden kan zetten in een sappige appel uit het plaatselijke parkje aan de Cingellanden in Zwartsluis. Maar de allereerste bloesem zit al wel aan de hoogstamfruitbomen en dat stemt de plaatselijke hoogstambrigade meer dan tevreden. ,,We willen dat het gewoon wordt dat mensen uit de buurt hier fruit plukken.’’

18 april