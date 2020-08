Hasselter nieuwbouwwijk schiet uit de grond

Met cijfers onderbouwt Nicolette van den Poll, sinds drie jaar de gemeentelijk projectleider, de woorden van haar wethouder. ,,In wat wij noemen de eerste fase zijn nu 243 woningen gereed, gebouwd in verschillende deelgebieden. Daar komen er nog 131 bij, waarvan een deel al in voorbereiding of zelfs al verkocht is, zoals de een van de drie te bouwen appartementencomplexen.’’