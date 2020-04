Hasselter schoonzussen openen twee winkels in één pand

,,We zien wel hoe het gaat lopen in deze bijzondere tijd’’, zegt Esther, die zich terdege realiseert dat ze starten onder moeilijke economische omstandigheden. De twee schoonzussen stonden altijd al samen op markten met en kraam en verkochten wol en keramiek. Ze deden dat naast de webshop die Esther heeft en de workshops die Anne-Marie geeft. Nu hebben ze een volgende stap in hun ondernemersbestaan gezet en zijn ze in het gehuurde winkelpand in de Hoogstraat getrokken.