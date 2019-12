Hasselter vrienden Silvan en Sepp komen opnieuw in actie voor het goede doel

Het wemelt van de wensen in Vollenhove tijdens de Wensboom­dag

8 december Nog maar net bekomen van pakjesavond of we verlangen al naar luxe cadeaus onder het dennengroen. Wie z’n oor te luisteren legt rond de ‘kerstwensboom’ van de Stichting JY in Vollenhove, krijgt spontaan het schaamrood op de kaken. Want in die toverboom hangen piepkleine wensen met grote, soms van leed doortrokken verhalen.