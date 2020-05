Hasselters tennissen op ‘eigen’ kunstgras

De vervanging van de banen, waartoe de ledenvergadering vorig jaar had besloten, gebeurt enkele maanden eerder dan in de planning stond. ,,Ook eens een positief gevolg van de coronacrisis. Het zou gebeuren in de zomer, als de lessen toch stil liggen en de voorjaarscompetitie en de toernooien zijn afgelopen. Maar toen ons duidelijk werd dat we een flinke periode niet mochten tennissen hebben we besloten de vervanging van de banen naar voren te halen’’, zegt voorzitter Olaf Schulte.