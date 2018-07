Hasselters werken twee jaar aan expositie over reformatie en Dordtse Synode

Trots. Dat zijn de Hasselters Eppo Schmidt en Marja Montanje die ruim twee jaar werkten aan een tentoonstelling over 500 jaar reformatie en 400 jaar Synode van Dordrecht. Want waar op veel plaatsen de reformatie en de Synode wel worden herdacht met bijeenkomsten, wijdt de Historische Vereniging Hasselt er als enige er een tentoonstelling aan.

,,Dat denkt althans professor Herman Selderhuis die onze tentoonstelling heeft geopend”, zegt Eppo Schmidt namens de samenstellers van de expositie. ,,Hij had het over een wereldprimeurtje voor ons”, aldus Schmidt het een glimlach. De expositie loopt tot eind september en is van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur gratis te bezoeken in het Oude Stadhuis aan de Markt in Hasselt.

Ruim twee jaar werkten Schmidt en Montanje aan het verzamelen van de nodige informatie en spullen voor de tentoonstelling die is te zien in het museum, gevestigd in het voormalige gemeentehuis tegenover de Grote- of Sint Stephanuskerk uit 1447, die tijdens de reformatie overging van rooms katholieke in protestantse handen. Het duo van de Historische Vereniging Hasselt kreeg daarvoor de medewerking van Refo 500 en de Vereniging Protestants Nederland. ,,Deze vereniging staat dit jaar stil bij de Dordtse Synode in Hasselt. De herdenking is medio september en is mede hier vanwege onze expositie”, aldus Schmidt.

Link

De tentoonstelling laat zien de link tussen Hasselt en de moderne devotie, de reformatie, de Synode van Dordrecht. De reformatie, met de stellingen van Maarten Luther die de afscheiding van de rooms katholieke kerk inluidde, ging in Hasselt heel geleidelijk. Het was zelfs de laatste plaats in Overijssel waar de overstap naar het protestantisme werd gemaakt. Dat had volgens de samenstellers van de expositie te maken met het feit dat Hasselt met de Heilige Stede een bedevaartplaats was, als sinds 1220, en al die pelgrims leverden uiteraard inkomsten op voor de stad. En nog steeds wordt jaarlijks op de tweede zondag na Pinksteren een bedevaart gehouden.

Kerk

Blikvanger in de tentoonstelling is een flink uit de kluiten gewassen afbeelding van de Grote- of Stephanuskerk anno 1900 met het befaamde Rudolph Knol-orgel. De kerk zelf heeft een muurschildering van St. Christophorus uit de 16e eeuw. Volgens Smidt was en is Hasselt een Heilige Stede met de Hasselter Aflaat en stond het onder de invloed van de moderne devotie.