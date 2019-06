Hasselts Fanfare speelt winnend nummer Songfestival van Duncan Laurence

Dankzij de financiële steun van enkele plaatselijke ondernemers speelt het orkest van Hasselts Fanfare zaterdag in d’Overtoom in Genemuiden nogmaals de filmmuziek, die eerder dit jaar tijdens een concert in Hasselt werd gespeeld. Om 19.30 uur wordt het programma onder leiding van dirigent Harry van Bruggen geopend met een mars en daarna volgt de muziek uit diverse films zoals Crimson Tide, Bohemian Rhapsody, Pirates of the Caribbean en The Lion King.