Havenhoofd Vollenhove beklad met scheldwoord: ‘Ergerlijke vorm van vernieling’

,,Gelukkig zijn er in Vollenhove weinig vernielingen en dat willen we graag zou houden’’, reageert Aben op de bekladding. Kechs zijn niet welkom is in grote witte letters gekalkt op de klinkers op het havenhoofd, met verder op de stenen naast de houten zitbank de tekst The bad boy, wellicht verwijzend naar de afzender. Kechs is straattaal voor ‘hoeren’. Twee jaar geleden baarde rapper Boef opzien door het verbasterde Marokkaanse woord te gebruiken in een vlog.