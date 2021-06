Heeft deze band uit de Kop van Overijssel de feesttenthit van deze zomer te pakken?

Nieuw leven voor theekoepel in Rams Woerthe: ‘Mooiste plek van Steenwijk’

9 juni De theekoepel in Park Rams Woerthe in Steenwijk gaat deze zomer weer open. De horecagelegenheid staat al jaren leeg. Restaurant ’t Veerhuys wil meer levendigheid in het park krijgen door de koepel op zaterdag en zondag te openen.