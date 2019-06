Heel IJhorst jubelt over het voortbestaan van 't Vosje

Het laatste likje verf wordt aangebracht. Café-restaurant-zalencentrum 't Vosje in IJhorst blijft bestaan. Tot blijdschap van het ruim duizend inwoners tellende dorpje. Eigenaren Klaas en Marjo Vos hebben overeenstemming bereikt met nieuwe huurders. Vanaf 12 juni zwaaien de in buurgemeente Meppel woonachtige Rogier van 't Ende (37) en levenspartner Mariëlle Kleine (44) de scepter over de markante opsteekplaats aan de oevers van het riviertje De Reest.

Weliswaar verdwijnt de naam 't Vosje. ,,We gaan onze nieuwe werkplek café-restaurant Vos noemen. Verder verandert er voorlopig niets. Absoluut geen grote verbouwingen", zegt Rogier, die samen met Mariëlle uitziet naar de opening op 12 juni. Beiden hebben volop ervaring in het horecawereldje. De laatste jaren verdienden zij hun centen als werknemer bij café-restaurant Boszicht in het Drentse Echten. ,,Tot voor kort waren we er nooit mee bezig om iets voor onszelf te beginnen. Het Vosje kwam op ons pad. Een toevallige ontmoeting op een aspergefeest elders in het land. Na meerdere gesprekken met Klaas en Marjo hebben we de knoop doorgehakt. Wij huren het voor vijf jaren. Met de hoop dat wij het in de tussentijd kunnen kopen. Deze plek heeft kansen. Maar nu eerst komende zomer hard aan de slag. Onszelf bewijzen. Over vijf jaar zien we wel waar we staan", zegt Mariëlle.

Verkoop pand

Aan bijval uit het dorp ontbreekt het de twee allerminst. Sociale media puilen uit van succeswensen. Geen wonder. Twee jaar geleden gaven Klaas en Marjo de verkoop van hun pand in handen van een makelaar. Het paar vond het na 36 jaar horecawerk welletjes. Er werd gezocht naar een koper. Die kwam er niet. De dorpsgemeenschap vreesde het einde van deze voor IJhorst belangrijke voorziening, waar meerdere verenigingen hun plekje hebben voor uitvoeringen en bijeenkomsten.

De vertrekkende Klaas en Marjo zijn naar eigen zeggen superblij dat er opvolgers zijn. ,,Daar was het wachten op. In 1983 namen we dit bedrijf over van mijn vader. 't Vosje hoort bij IJhorst. Wij besloten twee jaar geleden er mee te willen stoppen. Ik ben 68 jaar, Marjo 64. Wij willen verder genieten van onze vrije tijd. Maar IJhorst 't Vosje ontzeggen, dat ging ons te ver. Weliswaar geen koper, maar in ieder geval gemotiveerde huurders", aldus Klaas.

Hij en Marjo blijven naast het pand wonen. Wellicht handig voor de nieuwe uitbaters, of niet. ,,We willen ze graag met daad en raad bijstaan. We zijn heel blij dat deze voorziening voor IJhorst blijft bestaan. We hebben onze rust verdiend, hebben hier veel meegemaakt. Liefde en leed met dorpelingen. We kunnen er wel een boek over schrijven. Voor ons is het voorbij. We zijn nog gezond, en gaan van het andere leven genieten", zeggen de vertrekkende eigenaren. ,,De druk is weg. Dat het straks afkicken wordt, weet ik. Ik deed alles zelf, van inkoop tot de laatste bereidingssnufjes achter het fornuis. Ik weet zeker dat ik het ga missen. We hebben ons levenswerk voltooid. We vallen niet in een zwart gat. Wij zijn geen mensen om stil te gaan zitten. Uit het Vosje hebben we onze oude dagvoorziening wel gehaald. We hebben goed geboerd. Maar we gaan dit vreselijk missen", besluit Marjo.

Café-restaurant Vos, met de nieuwe uitbaters, is vanaf 12 juni ieder dag vanaf 11.00 uur geopend.