Heldendaad in Meppel: Rosanne en Marion redden klasgenootje Amber van de verdrinking

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Nunspeet heeft iets minder besmettin­gen, maar blijft zorgelijk: Staphorst loopt op

6 september In Nunspeet zijn gisteren 17 mensen positief getest op corona. Daarmee is de Veluwse gemeente nog steeds het zorgenkindje van het land. Maar met een gemiddelde van 25 besmettingen per dag in de laatste week lijkt de trend naar beneden toch voorzichtig ingezet.