Helikoptervluchten bij tweede editie Balloonfair Staphorst

Vorig jaar vond de eerste editie in Staphorst plaats, na twee succesvolle ballonfeesten in Rouveen. Er gaan opnieuw maximaal 35 luchtballonnen de lucht in. Naast de gewone hete luchtballonnen komen er enkele special shapes naar Staphorst. Dat zijn luchtballonnen met bijzondere vormen. Vorig jaar was de motorballon, met een breedte van 44 meter en een hoogte van 38 meter de grootste luchtballon ter wereld, aanwezig, maar die bleef door de te harde wind aan de grond.

Kinderen

Stichting Balloonfair Staphorst wil zieke kinderen een onvergetelijke ballonvaart aanbieden. ,,Hierdoor kunnen kinderen even hun ziekte vergeten en een spannend avontuur beleven’’, aldus de organisatie. Alle kinderen die ziek zijn (geweest), een beperking of een ‘rugzakje’ hebben kunnen via de website worden aangemeld voor een gratis ballonvaart. De organisatie zal vier kinderen uitkiezen die elk met één volwassen begeleider mee mogen varen in een luchtballon.

De luchtballonnen stijgen op vanaf het ijsbaanterrein achter de manege van Rijvereniging Staphorst. Er is plaats voor 150 tot 200 passagiers. Wie mee wil het luchtruim in, betaalt voor een plekje in een van de mandjes een bedrag van 175 euro. De inschrijving is inmiddels van start gegaan via de website van Stichting Balloonfair. Vorig jaar was er grote belangstelling voor een vlucht en werden alle beschikbare plaatsbewijzen verkocht.

Rondvlucht

Mensen kunnen ook op een andere wijze de lucht in. Want nieuw in het programma zijn de rondvluchten met een helikopter. Een vlucht van ongeveer zes minuten kost 55 euro per persoon.

Rond het ballonnenspektakel zijn nog meer randactiviteiten. Er is een bierweide, kinderspeelterrein en een inloopballon. Daarnaast kiest de organisatie er dit jaar voor om samen te werken met lokale horecaondernemers om bezoekers te voorzien van een natje en een droogje. Nieuw dit jaar is het terras speciaal voor bedrijven, Hangar 46. Bedrijven die kiezen voor een ballonvaart kunnen hier ontspannen én netwerken.

Het evenement wordt afgesloten met een nightglow. Als de ballonnen teruggekeerd zijn van hun vlucht en het donker genoeg is, worden de ballonnen verlicht met de branders op maat van muziek.