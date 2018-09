Herinrichting Markt Steenwijk moet voor komst Sinterklaas afgerond zijn

Vrijdag 16 november is een soort van 'D-Day' in Steenwijk. ,,Dan is oplevering voorzien, een dag later hopen we Sinterklaas en zijn pieten hier op een goede manier te ontvangen", aldus Vroklage. Helemaal hard is de datum niet. ,,Er is onderzoek gedaan, maar je kunt altijd nog iets verrassends tegenkomen in de bodem dat het werk kan vertragen." Vroklage refereert met een glimlach aan de mythe van het gangenstelsel dat onder de Markt zou liggen.

Fontein

,,Een fantastische start van de week", klinkt het goedkeurend uit de mond van wethouder Bram Harmsma. ,,We gaan de woonkamer van Steenwijk weer aantrekkelijker maken." Harry Aalderink zegt dat de opknapbeurt ook wel nodig is. De laatste keer was in 1997. ,,Eens in de twintig jaar moet je het centrum van een ander tapijt voorzien. Dat doen ze in elke stad. En dat is een heel gedoe. Want we speken over het stadshart, en daar houdt iedereen zich mee bezig."