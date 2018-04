Herman ten Klooster uit Hasselt hoort per telefoon van zijn lintje

Zes inwoners van de gemeente Zwartewaterland zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor Herman ten Klooster was het een bijzonder lintje. Hij verblijft in het buitenland en kreeg het telefonisch te horen van burgemeester Eddy Bilder.

Hij krijgt zijn onderscheiding op een later moment overhandigd. Herman ten Klooster is nauw betrokken bij het zaalvoetbal in Hasselt. Het team ZHV is opgericht op 1 januari 1980. Ontstaan uit teams die spelenderwijs meededen met zaalvoetbaltoernooien. Inmiddels zijn er drie herenteams en een damesteam, aangesloten bij KNVB district Noord. Ten Klooster maakt zich verder verdienstelijk voor de Protestantse kerk in Hasselt en was actief in het vakbondswerk voor het CNV.

Anton Blankvoort

De andere vijf gedecoreerden kregen hun lintje donderdagochtend in het gemeentehuis. Anton Blankvoort is vanaf 1986 lid kerkbestuur Thomas à Kempis Parochie locatie St. Stephanus. Tevens is hij collectant, koster, onderhoudt hij de kerk, kerktuin, pastorie en de begraafplaats. Blankvoort is projectmatig actief bij bouw-of verbouwingsactiviteiten. Hij is betrokken bij bijzondere gelegenheden zoals de jaarlijkse bedevaart, Sacramentsdag en Monumentendag. Ook is hij al ruim twintig jaar gediplomeerd molenaar bij Korenmolen De Zwaluw in Hasselt. Zijn werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het laten draaien van de molen. Hij levert onder andere een onmisbare bijdrage in de vorm van het onderhoud, het vervangen en vervaardigen van het staal-en ijzerwerk in de molen. Ook is hij molenaar en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Naast zijn werk als molenaar coördineert hij de inzet van en begeleidt hij enkele molenaars in opleiding. Wekelijks is hij actief in de Weerribben met timmerklussen aan allerlei recreatieve voorzieningen.

Jan Oolbekkink

Jan Oolbekkink is bijna twintig jaar kerkvoogd van de Hervormde gemeente Hasselt geweest. Daarnaast heeft hij met zijn bouwkundige achtergrond een grote bijdrage geleverd aan het onderhoud, restauratie en behoud van de Grote Kerk in Hasselt. Ook is hij al lang bestuurslid van Stichting tot Behoud van de Korenmolen De Zwaluw en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Korenmolen DeZwaluw. Met zijn achtergrond als architect heeft hij de restauratie in 1996 bouwkundig begeleid. Hij bewaakt de onderhoudstoestand van de molen en het pakhuis en initieert indien nodig restauratie- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is hij reisleider en voorzitter Stichting Ichthus Reizen Boskoop. Meerdeer keren is Jan Oolbekkink mee geweest als reisleider van de Christelijke reisorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Als voorzitter heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2009.

Margje Hoekman

Margje Hoekman is dit jaar veertig jaar actief voor Zondagsschool De Zaaier in Genemuiden. Ze is leidinggevende en bestuurslid. Verder is ze betrokken (geweest) bij de Vakantie Bijbel Klub Genemuiden, koor Voices en de meisjes-- en jongensvereniging van de Hervormde gemeente. Ook is ze vrijwilliger in zorgcentrum De Meente.

Hennie van Veen-Moorman

Hennie van Veen-Moorman heeft diverse functie vervuld bij basisschool de Wijngaard in Zwartsluis. Ze was lid van de ouderraad en vervulde diverse bestuursfuncties. Ook hielp ze met de uitvoering en voorbereiding zoals: sportdagen, schoolreisjes, Koninginnedag. Verder was ze bestuurslid van VVN Zwartsluis en in die hoedanigheid betrokken bij de verkeersexamens en verlichtingsacties. Ook was vrijwilliger bij IJsselheem, collecteerde voor diverse goede doelen en was als hulpverlener van het Rode Kruis bij diverse evenementen.

Jan Kootstra