Herriët Brinkman, de nieuwe CDA-fractievoorzitter in Staphorst, is wel te porren voor het wethouderschap

Noodlijden­de bruine vloot moet nog maanden wachten op miljoenen­steun

12:00 Schippers van de bruine vloot moeten nog maanden wachten op hun noodfonds met 15 miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. De noodlijdende sector is teleurgesteld: ,,Wij missen het gevoel van urgentie. Waarom is dit zo moeilijk?”