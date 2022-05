Herriët Brinkman eerste vrouwelijke wethouder Staphorst: ‘Kijk eens meiden, je kunt bereiken wat je wil’

Versnel­ling woningbouw in Genemuiden: volgend jaar al eerste werkzaamhe­den in bouwgebied

Na de wijk Tag West verlegt Genemuiden de aandacht voor woningbouw in zuidelijke richting. Ingeklemd tussen de sportvoorzieningen, de bestaande bebouwing en de Randweg ligt het zogenoemde Binnenveld. Hier is ruimte voor 460 woningen. Omdat de vraag naar woningen enorm is, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een deel van de locatie te versnellen. De raad is er blij mee.

13 mei