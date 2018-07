Herstel door Duitsers geroofde Staphorster bronzen luidklok

De gescheurde luidklok van duizend kilo die sinds 1960 in de tuin van de Grote Kerk in Staphorst stond, is overgebracht naar het Brabantse Asten. Daar gaat de firma Eijsbouts de in 1512 door meestergieter Geert van Wou gegoten klok herstellen. Stichting Historieherstel zet zich daar sinds vorig jaar voor in.

Als de Van Wou-klok gemaakt is, klinkt hij weer zoals de meester het bedoelde: perfect. De stichting laat ook een exacte replica gieten van een verdwenen klok uit 1417. Dit gieten gebeurt bij Laudy in Finsterwolde. Deze klok woog 470 kilo en paste qua geluid bij zijn grote doch jongere bronzen broer. Alle documentatie over deze klok is er nog.

Het is de bedoeling om de twee klokken te hangen in een klokkenstoel, net zoals dat vroeger het geval was. Die moet er volgend jaar staan, op de originele locatie, net buiten het dorp bij Kerkenland. Bouwbedrijf Jansen maakt de constructie, naar origineel ontwerp.

Daarna gaat de stichting aan de slag met fase twee van hun project: het met digitale technieken en soms fysiek weer zichtbaar maken van de oude kerkenpaden in de gemeente Staphorst.

Meestergieter

Meestergieter Geert van Wou uit Kampen goot de bronzen gigant in 1512 voor de voorloper van de hervormde kerk, net buiten Staphorst. Daar hing de klok, samen met een oudere klok uit 1417, in een klokkenstoel. Na 1760 hing het bronzen duo in de toren van de Grote Kerk van Staphorst.

De Duitsers roofden de klokken in 1943 uit de toren om er kogels van te maken. De Van Wou-klok keerde terug, maar met een scheur. Een las bood uitkomst, maar in 1958 vertoonde de klok opnieuw een barst en twee jaar later werd die in de kerktuin gezet.