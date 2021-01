Herstel veenmosrietland moet De Weerribben aantrekkelijk houden voor dieren en planten

Voor een prikkie je conflict uitvechten bij overleg­rech­ter Erik Koster: ‘Soms heb je gewoon iemand nodig die de knoop doorhakt’

6 januari Ruzie om een overhangende tak, speeltoestel pal voor je balkon of een nieuwe fiets met mankementen. De rechtbank Overijssel kent sinds anderhalf jaar de overlegrechter, speciaal voor zaken in de categorie ‘klein leed’. Goedkoper, sneller en zonder ingewikkelde juridische rompslomp. ,,Ik voel me soms de rijdende rechter. Maar dan zonder het vermaak eromheen.”