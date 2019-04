‘Herzlich wilkommen’ in Hasselt

videoDoor de aandacht voor de Hanzesteden verwelkomt Hasselt steeds meer buitenlandse gasten. Om die wegwijs te maken in het stadje aan het Zwarte Water heeft het Toeristisch Informatie Punt (TIP) besloten dat het tijd is voor Duits- en Engelstalige informatiefolders en stadswandelingen. Vanaf deze zomer is het herzlich wilkommen en you’re welcome .

De vrijwilligers van het TIP zien reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen, zo geeft coördinator Anky Kosters aan. De afgelopen jaren kregen ze steeds meer aanloop in Het Oude Stadhuis, tevens het onderkomen van de Historische Vereniging Hasselt (HVH). Afgelopen week gingen de deuren open van het in de vijftiende eeuw gebouwde statige pand. Het publiek kan er tot 1 oktober (maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur) terecht voor toeristische informatie en het bezoeken van door de HVH georganiseerde de tentoonstellingen.

Hoe druk is is het bij het TIP?

,,Vorig jaar waren er ruim vierduizend bezoekers en dat stijgt nog steeds. Niet alleen uit eigen land. De laatste jaren neemt vooral het aantal Duitsers sterk toe, maar we zien ook regelmatig toeristen uit België en andere landen. Hasselt zit echt in de lift. Afgelopen jaar was het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen met Chinese touroperators in Hasselt. Wie weet waartoe dat leidt.’’

Is er een reden aan te geven voor de toenemende drukte?

,,De Hanzesteden worden door Marketing Oost erg gepromoot, onder meer op beurzen, en daar profiteert Hasselt van. We zien steeds meer Duitsers. Die hebben hun eigen Hanzesteden allemaal wel bezocht en komen nu rondkijken in de Nederlandse Hanzesteden. En Hasselt doet het goed als bedevaartsplaats met het nodige religieus erfgoed. We zien steeds meer wandelaars. Hasselt ligt op de pelgrimsroutes van Noord-Nederland naar Santiago de Compostella in Spanje, als eindpunt van twee pelgrimspaden, het Jacobspad dat begint in Uithuizermeeden en het Jabikspaad vanuit St. Jacobiparochie. Vorig jaar is het door de Kop van Overijssel lopende Christoffelpad geopend en ook dat geeft een impuls.’’

Op welke manier speelt het TIP er op in?

,,Onze stadswandeling langs de hoogtepunten van Hasselt hebben we laten vertalen in het Duits en Engels. Zo is de informatie nu ook voor buitenlandse toeristen toegankelijk. Op ons initiatief en in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland heeft de ANWB de oude informatieborden aan historische panden vervangen. Met een QR-code en een NFC-tag geven de borden snel toegang tot extra informatie. Achter de QR-code zit ook de Duitse en Engelse vertaling, verzorgd door ANWB Vertaalservices. Verder heeft de Historische Vereniging Engels- en Duitstalige informatie over wat er is te zien in het museum.’’

Staat er nog meer op stapel?

Ja, onze website is in een nieuw jasje gestoken. En we geven zomer een kwartetspel uit met Hasselt als onderwerp. De 52 kaarten worden voorzien van foto’s en een korte informatieve tekst. Binnenkort is de presentatie.’’

Quote We hebben zoveel pareltjes. Hasselt ademt historie en alles is zo goed bewaard gebleven. Anky Kosters, Toeristisch Informatie Punt

Wat moet je beslist zien als je in Hasselt bent?

,,We hebben zoveel pareltjes. Hasselt ademt historie en alles is zo goed bewaard gebleven. Er staan ruim zeventig rijksmonumenten waarvan een flink deel aan een van de grachten staat. Door onze grachtengordel wordt Hasselt niet voor niets wel eens liefkozend Klein Amsterdam genoemd. Want wij hebben ook een Prinsengracht, Brouwergracht en Herengracht. Andere bezienswaardigheden zijn Het Oude Stadhuis, de Grote kerk, de kalkovens en de molen. En er zijn natuurlijk enkele grote evenementen zoals eens in de vijf jaar Hassailt, een muziekdag met dweilorkesten en hopelijk keert het W.G. van der Hulstfestival terug.’’

Naast het TIP houdt ook Hasselt Hanzestad Marketing (HHM) zich bezig met het toerisme. Dat biedt diverse thematische wandeltochten aan, zoals de Hasselt als bedevaartsoord en de geschiedenis als vestingstad, maar ook de industrie met de kalkovens als het oudste industriële monument waar tot 1990 schelpen tot metselkalk werden gebrand. HHM, gevestigd aan De Kaai, verzorgt ook rondvaarten door de grachten. Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) Hasselt geeft, zoals de naam al aangeeft, toeristische informatie. Men kan in Het Oude Stadhuis er terecht voor wandel- en fietsroutes, informatie over de pelgrimspaden waarvan het tevens stempelpost is. Ook kan in het TIP een afspraak worden gemaakt voor het beklimmen van de toren van de Grote- of Stephanuskerk en er zijn streekproducten te koop. De ook in hetzelfde pand gevestigde Historische Vereniging is verantwoordelijk voor de exposities. Naast de vaste collectie is er tot 1 juni een tentoonstelling over de Hasselter onderwijsgeschiedenis.

