Het begon met ‘brommers kiek’n’ op corsofeest in Blokzijl, maar wat gebeurde er daarna? ‘Ze is op grove wijze verkracht’

Make-over station Steenwijk: gemeente zet in op biblio­theek­lo­ca­tie (en dit gaat er nog meer gebeuren)

De gemeente Steenwijkerland onderzoekt of de bibliotheek Kop van Overijssel een locatie kan krijgen in het station in Steenwijk. Dat is het meest opvallende onderdeel in de bijgewerkte plannen voor het station, dat vanaf 2022 een flinke opknapbeurt moet krijgen.

30 november