Het begon met ‘brommers kiek’n’ op feest in Blokzijl, maar daarna? ‘Ze is op grove wijze verkracht’

Puellae Kwartet speelt in Grote Kerk van Blokzijl in plaats van Nederlands Jeugd Strijkor­kest

Het optreden van het Nederlands Jeugd Strijkorkest in de Grote Kerk van Blokzijl op zondag 12 december gaat niet door. Een heel orkest plaatsen op 1,5 meter afstand in die ruimte is niet mogelijk, zegt Blokzijl Klassiek. Als alternatief is er op die dag een uitvoering door het Puellae Kwartet.

30 november