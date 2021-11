‘Het gaat om de lach op hun gezicht’

Najaars­werk­zaam­he­den in de Kop van Overijssel: onder meer N351 bij Kuinre eindelijk op de schop

In het nu echt aangebroken najaar vinden de komende tijd serieuze werkzaamheden plaats in de gemeente Steenwijkerland. De N351 in Kuinre springt in het oog, ook de Hoogewegbrug in Ossenzijl wordt aangepakt.

2 november