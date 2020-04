Het is doodstil in Dwarsgracht op een zonnige zondagmiddag

Normaal gesproken wemelt het hier van de fietsers en bootjesmensen. Even afstappen of aanleggen voor een kop koffie, biertje of, als het lunchtijd is, een uitsmijter, belegd broodje of pannenkoek. Voordat je begint aan al dat lekkers moet je eerst zoeken naar een plekje, op de drukste dagen zelfs wachten. Maar het coronavirus heeft de wereld in zijn greep.