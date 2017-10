Het is weer fris douchen bij voetbalclub VHK

De trots in het stemgeluid van voorzitter Bert Eenkhoorn is te begrijpen. Als over ruim een half jaar fase 3 van de verbouwing wordt afgerond, is sportvereniging VHK niet langer meer een club uit grootmoeders tijd. De eerste stappen in Sint Jansklooster zijn gezet, vooral in de kleedkamers. Die zijn weer 'helemaal up-to-date', zoals Eenkhoorn dat diverse keren omschrijft.

VHK heeft in totaal zes kleedkamers: twee daarvan bestaan nog niet zo lang, pas een jaar of zeven. De overige vier stammen uit de jaren tachtig. Ietwat vervallen dus. Daarom zijn die vier kleedkamers van lichtknop tot doucheputje aangepakt. Alle douches zijn nu legionellabestendig en het sanitair, de tegels en banken zijn gerenoveerd. ,,Iedereen die nu onze kleedkamers binnenloopt, zegt dat we een knap staaltje werk hebben geleverd. Dat is mooi”, zegt Eenkhoorn.

Fases

Het verbouwen van de kleedkamers en twee scheidsrechterskamers valt onder de zogenoemde fase 1. Die is nu afgerond. Nu volgen fase 2 (commissiekamer) en fase 3 (ballenhok). Een nieuw ballenhok is de grootste ingreep. Het plan is om daar in het voorjaar van 2018 mee te beginnen. ,,We hebben nu een zeecontainer, vrij amateuristisch. En die kost een hoop geld, je moet veel verwarmen. Voorheen gebeurde dat niet, bij vorst bevroren de ballen. Dan moet je weer nieuwe bestellen, je bent zo een paar duizend euro kwijt. In een betere ruimte hebben de ballen een langere houdbaarheidsdatum.”

Financiering