Het mag (bijna) weer: de kermis! Check hier in welke plaatsen die dit jaar wél doorgaat

Tot opluchting van Gieterse jeugd gaat Kinderei­land door

15:25 Het was nog even spannend, maar tot opluchting van de Gieterse schooljeugd gaat Kindereiland door. Daarvoor was het wel nodig dat de organisatie het programma voor de kinderen zodanig heeft angepast dat de coronaregels nageleefd kunnen worden. Zelfs de draak in het logo van de spelweek voor de Gieterse jeugd draagt een mondkapje.