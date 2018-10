Het Nut in Vollenhove: stokoud maar, springlevend

Het departement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bestaat anderhalve eeuw en de oudste vereniging in het stadje viert dat zaterdag. De vereniging mag dan volgens voorzitter Leendert Verbaas stokoud zijn, maar is ook nog springlevend.

En daar is het bestuur best trots op, want waar vroeger nagenoeg ieder plaats een Nutsvereniging had, zijn er door de loop der jaren heen veel opgedoekt. Het Nut, zoals de vereniging in de volksmond wordt genoemd, heeft in Vollenhove tegenwoordig rond de honderd leden. ,,We groeien zelfs weer iets, dat is erg positief. Al is de gemiddelde leeftijd wel hoog, zo tegen de 70 jaar”, zegt Verbaas. Er zijn van najaar tot voorjaar in Tilvoorde, de verbouwde voormalige stroopfabriek op een steenworp afstand van het al lang verdwenen Nutsgebouw, zes tot zeven lezingen. ,,Afhankelijk van het onderwerp zijn er op een avond veertig tot zestig belangstellenden. We zaten ooit in de Voorhoof maar die werd te klein.” De afsluiting van het seizoen is het jaarlijks reisje.

Hoe anders was in het verleden de rol van Het Nut, weet secretaris Roelof Gortemaker. Hij heeft – met hulp van de plaatselijke historiekenner Henk van Heerde – in een jaar tijd de geschiedenis van het Vollenhoofse departement helemaal uitgeplozen en opgeschreven in een 91 bladzijden tellend boek. Dat wordt tijdens de jubileumviering aangeboden aan een lid van het college van de gemeente Steenwijkerland.

De vereniging is op 5 oktober 1868 opgericht in de Zeekamer van het toenmalige raadhuis (nu restaurant Seidel) en 21 vooraanstaande inwoners, zoals de dijkgraaf, notaris en predikant, gaven zich op als lid. Burgemeester A.J. ten Cate was de eerste voorzitter.

Spaarbank

Volgens Gortemaker was één van de eerste besluiten de oprichting van een Nutsspaarbank. ‘’Het doel was de arbeidersklasse ook te laten sparen. De bank gaf 4 procent rente. Moet je nu eens om komen...” In 1870 werden een bewaar- en breischool, leesbibliotheek en gymnastiekvereniging opgericht. De school heeft onder verschillende namen en op wisselende locaties bestaan tot augustus 1985.

In 1914 werd op de hoek Bentstraat – Kerkstraat begonnen met de bouw van een eigen gebouw. ,,Het Nutsgebouw was jarenlang dé plaats waar bruiloften werden gehouden en uitvoeringen werden gegeven”, zegt Gortemaker. In 1970 werd het gesloten en afgebroken en werd De Stadsdoelen de nieuwe ontmoetingsplek van Vollenhove. ,,Daar hebben wij in oktober 1993 het 125-jarig bestaan gevierd. Het was de laatste grote bijeenkomst in dat gebouw. Het werd afgebroken want Vollenhove kreeg met De Burght een nieuw multifunctioneel centrum. Daar vieren we zaterdagavond ons volgende jubileum”, zegt Gortemaker, ,,met een optreden van zangeres Barbara Lok en een nazit met een proeverij met hapjes van lokale winkeliers."