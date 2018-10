Het op één na lekkerste geitenkaasje komt uit Rouveen

updateEen geitenkaas van de kaasfabriek in Rouveen heeft een zilveren medaille gewonnen tijdens het Nederlands Nationaal Kaaskeur Concours. Ook twee medewerkers van Rouveen Kaasspecialiteiten vielen in de prijzen voor hun prestaties bij de beoordeling van kazen.

Consumenten waren nogal gecharmeerd van Rouveens Roem Geit, dat in de categorie ‘De lekkerste geitenkaas 50+ oud’ werd uitgeroepen tot het op één na lekkerste geitenkaasje van ons land. ,,Vorig jaar is in nauwe samenwerking tussen de verschillende afdelingen een project gestart om een bijzonder lekkere gerijpte geitenkaas te ontwikkelen. Ons doel was om de lekkerste van Nederland te maken”, zegt Jaco Blankespoor, manager productie en kwaliteit bij de Rouveense fabriek. Dat lukte net niet, want de de Goat Cheese Brabant van Amalthea BV uit Rijen werd uitgeroepen als winnaar. De smaaktest werd uitgevoerd door consumentenpanels van het Centrum voor Smaakonderzoek.

Keuring

Blankespoor won vorig jaar de Gouden Kaasboor, de meest prestigieuze prijs in de Nederlandse kaaswereld. Daarbij moeten de deelnemers de hen voorgezette kazen aan een kwaliteitskeuring onderwerpen. Bijna was die prijs weer in handen van Rouveen Kaasspecialiteiten gekomen. Op één punt van de winnaar eindigde Thea Hidding als tweede en won daarmee een gouden medaille. Haar collega Lilian Hoepel eindigde ook in de top met een bronzen medaille als resultaat. Beiden zijn werkzaam op de afdeling Kwaliteit en Technologie van Rouveen Kaasspecialiteiten.

Directeur Klaas Hokse is trots. ,,Dat we lekkere kaas kunnen maken wisten we natuurlijk al en dat doen we met echte vakmensen. Dat is nu maar weer eens bewezen. Doordat we goede mensen met vakkennis in huis hebben worden de lekkerste kazen gemaakt.”