Het oplossen van conflicten tussen buren is de gemeente Staphorst 10.000 euro waard

,,We gaan er mee aan de slag. Het staat in de steigers, maar het is nog niet uitgerold’’ zegt burgemeester Gerrit Jan Kok over Buurtbemiddeling. Dat is een voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van buurtbemiddelaars. Volgens Kok is het een prima instrument om te zorgen dat conflicten tussen buren niet erger worden, maar dat onder deskundige begeleiding naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing wordt gezocht. In de buurgemeenten Meppel en De Wolden is Buurtbemiddeling al actief.